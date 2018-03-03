После столкновений у Рады задержаны 50 человек

Столкновения протестующих с полицией произошли в субботу у здания Верховной Рады в Киеве. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на главу полиции Киева Андрей Крищенко, шесть митингующих из числа тех, что были в палаточном городке, обратились за помощью. Кроме того, пострадали 4 полицейских.

«Задержаны 50 человек», - сообщил Крищенко.

По данный телеканала «112 Украина», палаточный городок на ул. Грушевского взят в оцепление полицейскими. Протестующие свернули часть палаток, расположенных на проезжей части.

Также сообщается, что среди пострадавших есть раненые с черепно-мозговыми травмами и газовыми ожогами, пишет Газета.ру