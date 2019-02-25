После сообщений о минировании в Москве эвакуировали 20 тыс. человек

После анонимных сообщений о якобы заложенных взрывных устройства в российской столице были эвакуированы около 20 тысяч человек. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы Москвы. Там отметили, что сообщения с угрозами взрывов поступили на 29 объектов. В числе эвакуированных – Мосгорсуд, два районных суда, несколько ТЭЦ, отделения «Мосэнерго», Альфа-банка и почты, а также ТЦ «Тиара».

Напомним, в минувшую субботу, 23 февраля, после получения анонимного сообщения с угрозой взрыва полиция проверяла жилой комплекс «Триумф-Палас» в Москве. Днём ранее в столице «заминировали» более 700 отделений банков. Кроме того, злоумышленники также заявляли об угрозах взрыва в 14 школах и двух госучреждениях.

Ранее в эфире НСН председатель Экспертного совета по безопасности и взаимодействию граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков заявил, что прекратить волну ложных минирований поможет ликвидация черного рынка сим-карт.