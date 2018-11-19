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После продолжительной болезни умер бард Борис Полоскин

19 Ноября 2018 в 11:10
После продолжительной болезни умер бард Борис Полоскин
ФОТО: MosDay

В Санкт-Петербурге в возрасте 86 лет умер советский и российский автор-исполнитель Борис Полоскин. Как пишет ТАСС,  об этом сообщили на сайте клуба песни «Восток». Полоскин является одним из его основателей. В его дискографии насчитывается  восемь альбомов.

Бард скончался 17 ноября, однако  информация об этом начала появиться в СМИ накануне вечером.

Время и место церемонии прощания и похорон будут объявлены позже.

Напомним,  в минувшую субботу стало известно о смерти певца Евгения Осина, который  скончался в собственной квартире  в Москве от остановки сердца. Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил певцу  стихотворение, которое  опубликовал на своей страничке в Instagram, напоминают Дни.ру.

 


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