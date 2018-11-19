После продолжительной болезни умер бард Борис Полоскин

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В Санкт-Петербурге в возрасте 86 лет умер советский и российский автор-исполнитель Борис Полоскин. Как пишет ТАСС, об этом сообщили на сайте клуба песни «Восток». Полоскин является одним из его основателей. В его дискографии насчитывается восемь альбомов.

Бард скончался 17 ноября, однако информация об этом начала появиться в СМИ накануне вечером.

Время и место церемонии прощания и похорон будут объявлены позже.

Напомним, в минувшую субботу стало известно о смерти певца Евгения Осина, который скончался в собственной квартире в Москве от остановки сердца. Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил певцу стихотворение, которое опубликовал на своей страничке в Instagram, напоминают Дни.ру.



