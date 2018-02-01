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После поножовщины в школе в Кемерово уволили директора

1 Февраля 2018 в 17:55
После поножовщины в школе в Кемерово уволили директора
Фото: nevnov.ru

Директор школы в Ленинском районе Кемерово, где 1 февраля ученик ранил девочку ножом, отправлен в отставку. Решение принято по результатам служебной проверки, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.Также от должности освобождена заместитель директора по ОБЖ.

Ранее в образовательном учреждении произошедшее назвали несчастным случаем, и уточнили, что «у мальчика оказался нож, он с ним играл, нож отлетел и девочку травмировал», сообщает ТАСС. Девочка была госпитализирована. 

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