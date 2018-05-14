После открытия моста — митинг и концерт в Керчи

В церемонии открытия моста через Керченский пролив примет участие Сергей Аксенов. После торжественных мероприятий глава Республики Крым отправится на праздничный митинг, который состоится на керченской площади Ленина, рассказал НСН глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

Также в честь открытия Крымского моста на главной площади состоится концертная программа с выступлением участников телевизионного шоу «Голос» и других исполнителей. Для керчан выступят Елена Максимова, группа «FolkBeat», Уилли Кей, Маргарита Позоян, Влади Блайберг, Ольга Задонская, Вячеслав Задорожный, Петр Елфимов, Нодар Ревия, Арсений Бородин, Алекс Малиновский, Брендон Стоун, композитор Олег Шаумаров и заслуженный артист Российской Федерации Денис Майданов.