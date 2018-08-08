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После ошибочного пуска ракеты военные Испании отстранены от полетов над Эстонией

8 Августа 2018 в 09:50
После ошибочного пуска ракеты военные Испании отстранены от полетов над Эстонией

Испанские пилоты НАТО были отстранены от полетов после ошибочного запуска ракеты, которая упала на территории Эстонии. Об этом сообщил глава Минобороны Эстонии Юри Луйк.

Летчик ВВС Испании во время стандартного облета, случайно нажал не на ту кнопку и выпустил боевую ракету «воздух-воздух» в небе над Прибалтикой. Предположительно она упала недалеко от города Тарту. О жертвах и разрушениях ничего неизвестно, сообщает РЕН ТВ.

После этого инцидента подразделения Испании, которые находились в Прибалтике, отправлены в запас. На их место к служебных обязанностям приступили португальские военные.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал в Twitter, что отныне, если на территории Эсонии взорвется ракета, то искать виновного следует не в России, а среди войск НАТО, «защищающих» Прибалтику, передает RT.

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