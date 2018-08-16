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После обрушения моста в Генуе пропавшими считаются 20 человек

16 Августа 2018 в 16:50
После обрушения моста в Генуе пропавшими считаются 20 человек
ФОТО: РИА Новости

После обрушения части автомобильного моста в итальянском городе Генуе без сети пропавшими числятся порядка 20 человек. Об этом сообщает Газета.ру, ссылаясь на Rainews. Однако, по словам генеральный прокурор региона Франческо, точное количество людей, чьё местонахождение до сих пор не удаётся определить, не известно.

Представители генуэзской службы спасения заявляют, что не собираются прекращать работы до тех пор, пока не будут обнаружены все пропавшие без вести, подчёркивает телеканал «360».

Напомним, обрушение многотонной конструкции произошло утром 14 августа. Прошедшая среда и этот четверг были объявлены днями траура по людям, погибшим в результате ЧП. Кроме того, власти Италии ввели в стране режим чрезвычайного положения на год.

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