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После кражи картины Третьяковская галерея установила новую охранную систему

14 Февраля 2019 в 09:51
После кражи картины Третьяковская галерея установила новую охранную систему
Фото: РИА Новости
Третьяковская галерея установила новую охранную систему, которая применяется российскими военными. Она появилась там после резонансного события – кражи полотна Архипа Куинджи «Айпетри-Крым». На произведения искусства установят датчики, которые позволяют постоянно отслеживать их местонахождение.

Персоналу и охране выдадут специальные браслеты, а также пульты управления. Как только картина получит хоть какое-то движение, сигнал тревоги тут же поступит на них.

Отмечается, что охранный датчик стоит около 1,5 тысячи рублей. Заряда аккумулятора в нем хватает на 12 часов.

Как напоминает «Русская планета», картина Куинджи была украдена из Третьяковской галереи 27 января. Похититель снял ее со стены на глазах у многочисленных посетителей экспозиции и ушел. Он был задержан на следующий день, полотно было обнаружено позже в Подмосковье.

При этом смотрителя Третьяковки уволили после кражи картины на ее глазах

Третьяковская галерея продлит время работы выставки художника Архипа Куинджи в Инженерном корпусе в последние дни экспозиции, пишет RT.

Ранее адвокат Павел Астахов рассказал НСН, что его удивило в Третьяковке в день похищения картины Куинджи.

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