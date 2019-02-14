После кражи картины Третьяковская галерея установила новую охранную систему

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Третьяковская галерея установила новую охранную систему, которая применяется российскими военными. Она появилась там после резонансного события – кражи полотна Архипа Куинджи «Айпетри-Крым». На произведения искусства установят датчики, которые позволяют постоянно отслеживать их местонахождение.Персоналу и охране выдадут специальные браслеты, а также пульты управления. Как только картина получит хоть какое-то движение, сигнал тревоги тут же поступит на них.

Отмечается, что охранный датчик стоит около 1,5 тысячи рублей. Заряда аккумулятора в нем хватает на 12 часов.

Как напоминает «Русская планета», картина Куинджи была украдена из Третьяковской галереи 27 января. Похититель снял ее со стены на глазах у многочисленных посетителей экспозиции и ушел. Он был задержан на следующий день, полотно было обнаружено позже в Подмосковье.

При этом смотрителя Третьяковки уволили после кражи картины на ее глазах

Третьяковская галерея продлит время работы выставки художника Архипа Куинджи в Инженерном корпусе в последние дни экспозиции, пишет RT.