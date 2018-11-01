После Brexit британские компании сохранят доступ к рынкам ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заключила предварительную сделку с Евросоюзом. Согласно договорённостям, британские финансовые компании будут иметь доступ к европейским рынкам после выхода Соединенного Королевства из ЕС. Об этом сообщает английская газета The Times со ссылкой на правительственные источники, передает RT.
По данным издания стороны договорились о взаимовыгодном партнерстве в сфере услуг и обмене данными. При этом доступ на европейские рынки для британских компаний будет сохраняться до тех пор, пока законодательство Великобритании в финансовой сфере будет согласовываться с нормами Европы.Напомним, ранее экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что готов отложить выход страны из Евросоюза, если он станет премьер-министром. В свою очередь заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмила Бабынина в эфире НСН назвала заявление Джонсона популистским, так как приостановить выход Великобритании из ЕС невозможно по правовым причинам.