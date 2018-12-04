После ареста украинских кораблей Киев объявил в розыск восемь россиян

Украинская прокуратура объявила в розыск восемь россиян, которые принимали участие в аресте моряков ВМС страны за нарушение границы в Керченском проливе. Как пишет ТАСС, об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. Также она отметила, что ближайшее время ведомство намерено предъявить обвинения еще 10 военнослужащим Черноморского флота, Пограничной службы, Воздушно-космических сил и войск ПВО ВС России.

Добавим, ранее сегодня внефракционный депутат Верховной рады Борислав Берёза предложил создать украинский «список Магнитского» в связи с инцидентом в Керченском проливе. 25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России. Суда не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Сейчас корабли и моряки арестованы, уголовное дело возбуждено по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Позже, 28 ноября, Петр Порошенко объявил о введении в военного положения на Украине. Указ распространяется на 10 областей и будет действовать на протяжении 30 дней.