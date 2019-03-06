Посла Германии выдворили из Венесуэлы

Объявление персоной нон грата посла Германии в Венесуэле Даниэля Кринера может быть связано с тем, что он вместе с послами некоторых других европейских государств встречал в аэропорту Каракаса возвращавшегося на родину лидера венесуэльской оппозиции, «временного президента» Хуана Гуайдо, передает «Интерфакс».

Кризис в Венесуэле продолжается уже несколько недель. Ранее Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу перед своими сторонниками. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки и Европы признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Ряд государств, в том числе Россия, продолжает признавать легитимность президента Николаса Мадуро.



фото: eadaily.com