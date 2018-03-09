Пятница
09 марта
USD 56.8
EUR 70.53
Горячие новости

Пошлины на импорт стали и алюминия введены в США

9 Марта 2018 в 12:29
Пошлины на импорт стали и алюминия введены в США

Вашингтон официально объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Постановление об этом подписал президент США Дональд Трамп.

Журналистам Трамп заявил, что пошлины вводятся «в защиту национальной безопасности Америки». Глава Белого дома добавил, что все, кто не хочет платить пошлины, могут перенести производство в США – тогда налога не будет.

При этом Трамп не исключил, что Канада Мексика и Австралия будут освобождены от выплат таможенных сборов, пишут «Известия».

В начале недели в ЕС заявили о возможном введении 25% импортной пошлины на товары из США, в ответ на введение пошлин американцами на ввоз стали и алюминия. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала инициативу американских властей «идиотизмом».

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.