Пошлины на импорт стали и алюминия введены в США

Вашингтон официально объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Постановление об этом подписал президент США Дональд Трамп.

Журналистам Трамп заявил, что пошлины вводятся «в защиту национальной безопасности Америки». Глава Белого дома добавил, что все, кто не хочет платить пошлины, могут перенести производство в США – тогда налога не будет.

При этом Трамп не исключил, что Канада Мексика и Австралия будут освобождены от выплат таможенных сборов, пишут «Известия».

В начале недели в ЕС заявили о возможном введении 25% импортной пошлины на товары из США, в ответ на введение пошлин американцами на ввоз стали и алюминия. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала инициативу американских властей «идиотизмом».