«Пошла отсюда!» Аптекарша избила покупателя. Видео

Сотрудница аптеки в подмосковном Одинцове избила и выпроводила клиентку. Случилось это в аптеке «Мелодия здоровья» на Можайском шоссе, куда Юлия Бодриченко зашла за рыбьим жиром.
Как отмечает сайт «Подмосковье Сегодня», сначала фармацевт предложила девушке приобрести самый дорогой вариант. После того, как покупательница попросила показать более дешёвый вариант и принялась изучать упаковки, сотрудница начал материться.
Юлия включила камеру на телефоне в попытке записать видео происходящего. Однако фармацевт вскоре выхватила у неё гаджет и стала выталкивать из аптеки, нанося удары. Произошло это более 10 дней назад, однако администрация аптеки так и не принесла извинения, после чего пострадавшая и решила обнародовать эти факты.
Корреспонденту «Подмосковье сегодня» удалось связаться с фармацевтом Еленой Заевой. Она не отрицает сам факт склоки, однако утверждает, что не употребляла ненормативную лексику и не распускала руки. По словам сотрудницы, покупательница долго не хотела сделать выбор и заявила, что продавец обязана стоять столько, сколько она захочет.