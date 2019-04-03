«Пошла отсюда!» Аптекарша избила покупателя. Видео

Сотрудница аптеки в подмосковном Одинцове избила и выпроводила клиентку. Случилось это в аптеке «Мелодия здоровья» на Можайском шоссе, куда Юлия Бодриченко зашла за рыбьим жиром.

Как отмечает сайт «Подмосковье Сегодня» , сначала фармацевт предложила девушке приобрести самый дорогой вариант. После того, как покупательница попросила показать более дешёвый вариант и принялась изучать упаковки, сотрудница начал материться.

Юлия включила камеру на телефоне в попытке записать видео происходящего. Однако фармацевт вскоре выхватила у неё гаджет и стала выталкивать из аптеки, нанося удары. Произошло это более 10 дней назад, однако администрация аптеки так и не принесла извинения, после чего пострадавшая и решила обнародовать эти факты.





Корреспонденту «Подмосковье сегодня» удалось связаться с фармацевтом Еленой Заевой. Она не отрицает сам факт склоки, однако утверждает, что не употребляла ненормативную лексику и не распускала руки. По словам сотрудницы, покупательница долго не хотела сделать выбор и заявила, что продавец обязана стоять столько, сколько она захочет.