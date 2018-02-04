Посетившие Крым немецкие депутаты высказались против санкций

В Крыму в субботу встретили делегацию депутатов из ФРГ. Представители трех региональных парламентов Германии - из Берлина, федеральных земель Бранденбург и Северный Рейн – Вестфалия, прибыли на полуостров с визитом, чтобы оценить ситуацию и последствия введенных против России санкций.

Как заявил журналистам депутат Рогер Бекамп, в Германии многие считают санкции ошибкой, которая вредит обеим странам.

«Мы считаем введение санкций ошибкой, они негативно сказались как на России, так и на Германии», - сказал парламентарий, слова которого проводят «Известия».

Депутаты уверены, что немецкие компании сами должны решать, с кем им сотрудничать, и в этом плане визит в Крым является «положительным сигналом».

Члены делегации из ФРГ отметили, что с безразличием относятся к реакции Киева на свой приезд в Крым.

Добавим, что все 8 депутатов представляют партию «Альтернатива для Германии». На полуострове они пробудут до 9 февраля.