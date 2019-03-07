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Посетителей московских парков просят не трогать совят-пуховичков

7 Марта 2019 в 10:41
Посетителей московских парков просят не трогать совят-пуховичков

Москвичам посоветовали не беспокоить совят-пуховичков, которые уже появились в столичных парках. По словам специалистов, птенцов не нужно трогать, так как это может отпугнуть их родителей, взрослых сов.

Совы уже начали размножаться, птенцы очень непоседливы, вылезают из гнезд и начинают бродить самостоятельно. Взрослые совы разыскивают их, чтобы покормить и присмотреть за детенышами. Руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин рассказал Агентству городских новостей «Москва», что людям лучше всего не приближаться к птенцам. Исключительным случаем может стать, например, опасность со стороны ворон или каких-то хищников, а также если птица ранена, пишет «Газета.ру».

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