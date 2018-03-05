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Посетителей и сотрудников московского ТЦ «Парус» эвакуируют из-за пожара

5 Марта 2018 в 20:12
Посетителей и сотрудников московского ТЦ «Парус» эвакуируют из-за пожара

Эвакуация объявлена в здании торгового центра «Парус» на Новокуркинском шоссе в столичном районе Куркино в связи с пожаром, сообщил Агентству «Москва» источник в экстренных службах.

Возгорание произошло в плей-холле на четвертом этаже.

К месту происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения.

Торгово-развлекательный комплекс «Парус» находится на стыке элитного района Москвы Куркино и подмосковного города Химки.

С трёх сторон ТРЦ «Парус» очерчивают плотно загруженные автомобилями трассы, это Новокуркинская эстакада, соединяющая через Куркино МКАД и Ленинградское шоссе, а так же Куркинское и Новокуркинское шоссе.

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