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Посещаемость чемпионата РФ выросла в 1,5 раза

1 Августа 2018 в 12:41
Посещаемость чемпионата РФ выросла в 1,5 раза

Посещаемость чемпионата России по футболу выросла в полтора раза. В первом туре Российской футбольной премьер-лиги на стадионы в среднем пришли более 20 тысяч болельщиков. Как отмечает Газета.ру со ссылкой на Турстат, в прошлом сезоне этот показатель составлял не более 14 тысяч человек.

Самый большой спрос у зрителей вызвал матч в Самаре между «Крыльями Советов» и ЦСКА. На трибунах следили за игрой 39 тысяч болельщиков. В целом на первом туре сезона 2018/2019 на стадионах присутствовали свыше 167 тысяч болельщиков.

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