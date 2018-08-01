Посещаемость чемпионата РФ выросла в 1,5 раза

Посещаемость чемпионата России по футболу выросла в полтора раза. В первом туре Российской футбольной премьер-лиги на стадионы в среднем пришли более 20 тысяч болельщиков. Как отмечает Газета.ру со ссылкой на Турстат, в прошлом сезоне этот показатель составлял не более 14 тысяч человек.

Самый большой спрос у зрителей вызвал матч в Самаре между «Крыльями Советов» и ЦСКА. На трибунах следили за игрой 39 тысяч болельщиков. В целом на первом туре сезона 2018/2019 на стадионах присутствовали свыше 167 тысяч болельщиков.