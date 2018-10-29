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Поселки на воде решили строить в Москве

29 Октября 2018 в 10:09
Поселки на воде решили строить в Москве

Плавучие отели и целые поселки будут построены в акватории трех водохранилищ канала имени Москвы. За реализацию первого подобного проекта европейского формата возьмется российско-датская компания Houseboat. Она намерена разместить плавучие поселки в Пестовском, Клязьминском и Химкинском водохранилищах, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Уточняется, что хаусботы будут собираться в России. Площадь домов на воде будет достигать 100–160 кв. м. предполагается, что один поселок будет состоять из 15–30 домов, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что все российские кинотеатры будут обязаны оборудовать хотя бы один зал устройствами для демонстрации фильмов людям с нарушением зрения или слуха. Член Совета спортсменов Международного Паралимпийского комитета, депутат Госдумы Михаил Терентьев в эфире НСН поддержал эту законодательную норму. По мнению парламентария, нововведение поможет лучшей социальной интеграции людей с ограниченными возможностями.

 

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