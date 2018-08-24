Посадивших самолет с горящим двигателем пилотов представят к госнаградам

Экипаж самолета Ту-204 авиакомпании Red Wings, который успешно посадил лайнер с горящим двигателем в Уфе, представят к государственным наградам. Об этом сообщил Глава Росавиации Александр Нерадько в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, экипаж действовал слаженно и сразу же произвел посадку.

Нерадько также рассказал, что возгорание левого двигателя произошло из-за разрушения лопаток компрессора высокого давления, примерно седьмой или девятой ступени. Разрушающиеся детали попали в зазор между ротором и статором, что привело к титановому пожару. Глава Росавиации отметил, что такого рода возгорание случается крайне редко и это очень серьезная проблема для самолета, передает RT.

Авария произошла 22 августа. У лайнера, на борту которого было более 200 человек, сразу после взлета из аэропорта Уфы загорелся левый двигатель. Пилоты тут же запросили посадку в аэропорту вылета. Они сумели удачно посадить лайнер. Никто не пострадал. Самолет направлялся в Сочи. Пассажиров пересадили на резервный борт. Часть из них отказались продолжить полет.