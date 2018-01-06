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Порядок усыновления детей упрощен правительством

6 Января 2018 в 10:53
Порядок усыновления детей упрощен правительством

Усыновить ребенка или стать опекуном теперь станет проще. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указ, упрощающий порядок подачи соответствующих документов. Постановление опубликовано на сайте правительства.

Так, из перечня запрашиваемых бумаг исключена справка о праве пользования жильем и собственности на него. Также больше не потребуются справка об отсутствии судимости, справка о пенсионном обеспечении и копия финансового счета с места жительства.

Эти справки орган опеки будет запрашивать самостоятельно у соответствующих органов, пишет Газета.ру

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