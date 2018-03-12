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Порядка 70 тысяч заявлений от наблюдателей предоставлено в ОП РФ

12 Марта 2018 в 19:35
Порядка 70 тысяч заявлений от наблюдателей предоставлено в ОП РФ

Около 70 тысяч заявлений от своих наблюдателей Общественной палате (ОП) РФ передала Сеть общественных наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» (НОМ), сообщил заместитель секретаря ОП РФ Александр Точенов. Он отметил, что вскоре эти бумаги будут обработаны. При этом в НОМ назвали этот факт историческим, передает ТАСС.

Выборы президента РФ намечены на 18 марта 2018 года. Ранее совет ОП РФ утвердил положение о порядке назначения наблюдателей на выборах. Общественные объединения, НКО, другие объединения граждан должны для этого представить полный пакет документов.

 

 

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