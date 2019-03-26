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Портреты для «Бессмертного полка» распечатают в «Моих документах»

26 Марта 2019 в 21:33
Портреты для «Бессмертного полка» распечатают в «Моих документах»

Специалисты центров госуслуг «Мои документы» оказывают помощь горожанам в составлении анкеты ветерана, кроме этого они напечатают фотографию к шествию «Бессмертного полка».

Данную услугу можно получить в 130 офисах «Моих документов». Специалисты центров производят сканирование фотографий, вводят их в электронную книгу памяти «Бессмертный полк. Москва», а оригиналы возвращаются владельцам, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

Ранее ресурс Gigarama опубликовал гигапиксельную панораму с акции «Бессмертный полк» в Москве, прошедшей 9 мая 2018 года. В первых рядах колонны можно рассмотреть президента России Владимира Путина, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и сербского лидера Александра Вучича. Добавим, акция-шествие «Бессмертный полк» в прошлом году собрала более 10,5 млн участников.

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