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Порошенко заявил о планах России напасть на Мариуполь

16 Июля 2018 в 18:56
Порошенко заявил о планах России напасть на Мариуполь

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Россия планирует атаковать Мариуполь и другие города на Азовском море. 

В ходе посещения военных учений «Си Бриз-2018», украинский лидер подчеркнул, что Россия усилила досмотры кораблей, направляющихся в украинские порты Азовского моря. Порошенко уверен, что таки образом Москва пытается заблокировать Украину.

«Мы видим, что это делается для того, чтобы осуществить эскалацию напряжения, не исключено — осуществить военную операцию атаки на Мариуполь, где осуществляется экспорт продукции черной металлургии Украины, атаки на другие порты Азовского моря», — пояснил президент.

Порошенко добавил, что обстановка в Чёрном море после присоединения Крыма к России стала очень напряженной. Он отметил, что на полуострове размещена ударная авиация, новейшие ракетные и зенитные комплексы.

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