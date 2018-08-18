Порошенко запретил предприятиям «оборонки» выплачивать России долги

Россия и ее компании отныне не могут взыскивать долги с оборонных предприятий Украины. Соответствующий закон подписал президент страны Петр Порошенко.

Отмечается, что украинский лидер издал такой запрет, поскольку считает Россию одной из сторон конфликта в Донбассе. Новый закон запрещает «Укроборонпрому» «обеспечивать стабильное развитие государствам-агрессорам», а также «государствам-оккупантам».

Также закон запрещает международным судам взыскивать долги с предприятий украинского ОПК по искам, поданным Россией и ее компаниями. Кроме того, суды не могут открывать новые дела по требованию России и банкротить юридические лица по ее запросу. Все ранее открытые дела подлежат закрытию, пишет Газета.ру