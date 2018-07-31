Порошенко вновь планирует баллотироваться в президенты Украины

52-летний Петр Порошенко планирует баллотироваться на второй срок весной 2019 года, заявил заместитель главы фракции Блока Петра Порошенко в Верховной Раде Сергей Березенко.

Предвыборный штаб партии уже начал свою работу. По мнению Березенко, Порошенко сможет выйти во второй тур и одержать в нем победу, передает «Синьхуа».

После смещения Виктора Януковича с поста президента Украины были назначены новые президентские выборы на 25 мая 2014 года. В предвыборных опросах с марта того же года Порошенко получал наибольшую поддержку среди всех потенциальных кандидатов, SOCIS оценивал его популярность в 40 %.

29 марта он заявил, что будет баллотироваться на пост президента; в то же время другой ведущий кандидат, Виталий Кличко, покинул президентскую гонку, поддержав Порошенко. Кампания Порошенко проводилась под лозунгом «Жити по-новому». Он пообещал разорвать олигархическую поруку, когда богатые украинцы покупают политическое влияние, чтобы стать ещё богаче.

После первого тура внеочередных выборов президента Украины 25 мая 2014 года объявлен ЦИК Украины избранным президентом Украины.





