Порошенко внес в Раду обновленный указ о военном положении на Украине

Петр Порошенко внес в Верховную Раду обновленный указ о введении военного положения в стране на 30 суток, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Секретарь СНБО пояснил, что в ходе действия военного положения могут ограничиваться конституционные права граждан, однако это не планируется применять, как норму.

Ранее НСН сообщала, что Пётр Порошенко подписал указ о введении военного положения на территории страны. Предполагалось, что такой режим будет действовать с 15:00 мск 26 ноября до 15:00 мск 25 января 2019 года.