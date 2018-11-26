Понедельник
26 ноября
USD 65.67
EUR 74.94
Горячие новости

Порошенко внес в Раду обновленный указ о военном положении на Украине

26 Ноября 2018 в 21:23
Порошенко внес в Раду обновленный указ о военном положении на Украине

Петр Порошенко внес в Верховную Раду обновленный указ о введении военного положения в стране на 30 суток, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Секретарь СНБО пояснил, что в ходе действия военного положения могут ограничиваться конституционные права граждан, однако это не планируется применять, как норму.

Ранее НСН сообщала, что Пётр Порошенко подписал указ о введении военного положения на территории страны. Предполагалось, что такой режим будет действовать с 15:00 мск 26 ноября до 15:00 мск 25 января 2019 года.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.