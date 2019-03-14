Порошенко в Донбасс собрался

Президент Украины Петр Порошенко объявил, что намерен посетить Донбасс, где побывает в расположении одно из подразделений бывших добровольцев.

«Лечу на фронт посетить одно из бывших добровольческих подразделений, которые интегрированы в ряды Вооруженных сил или Нацгвардии», — цитирует Ura.ru действующего главу украинского государства. Он выступил с таким заявлением на Дне добровольца в Киеве.

Ранее депутат Верховной Рады, националист Андрей Билецкий, основатель печально известного батальона «Азов, заявил о не менее тысячи убитых украинских военнослужащих уже после заключения второго минского соглашения. Он назвал эти потери «космичнскими».

Депутат Верховной рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире НСН отметил, что Петр Порошенко тем не менее делает ставку именно на армию.