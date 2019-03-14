Четверг
14 марта
USD 65.59
EUR 74.02
Горячие новости

Порошенко в Донбасс собрался

14 Марта 2019 в 13:35
Порошенко в Донбасс собрался

Президент Украины Петр Порошенко объявил, что намерен посетить Донбасс, где побывает в расположении одно из подразделений бывших добровольцев.

«Лечу на фронт посетить одно из бывших добровольческих подразделений, которые интегрированы в ряды Вооруженных сил или Нацгвардии», — цитирует Ura.ru действующего главу украинского государства. Он выступил с таким заявлением на Дне добровольца в Киеве.

Ранее депутат Верховной Рады, националист Андрей Билецкий, основатель печально известного батальона «Азов, заявил о не менее тысячи убитых украинских военнослужащих уже после заключения второго минского соглашения. Он назвал эти потери «космичнскими».

Депутат Верховной рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире НСН отметил, что Петр Порошенко тем не менее делает ставку именно на армию.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.