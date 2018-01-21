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Порошенко уличили в отдыхе на Мальдивах по поддельным документам

21 Января 2018 в 12:36
Порошенко уличили в отдыхе на Мальдивах по поддельным документам

Источники в СБУ сообщили об отдыхе президента Украины Петра Порошенко и его семьи на Мальдивах по поддельным документам. Об этом пишут украинские СМИ.

Источники отмечают, что документы были изготовлены после того, как глава Госохраны Валерий написал в СБУ письмо под грифом «секретно» о том, что в адрес президента поступают угрозы, отмечает Газета.ру.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Порошенко отдохнул вместе с семьей на Мальдивах. В отеле украинский лидер зарегистрировался именем Mr Incognito Petro Ukraine, пишет RT.

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