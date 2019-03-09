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Порошенко: Украина свободна от культурной оккупации

9 Марта 2019 в 17:35
Порошенко: Украина свободна от культурной оккупации

Украинский лидер Петр Порошенко объявил, что Украина освобождена от культурной оккупации.

«За последние пять лет украинский язык, украиноязычная песня, украиноязычная книга, украиноязычное кино заняли надежные позиции в пространстве вокруг нас и, что чрезвычайно важно, в наших сердцах — в сердцах всех украинцев», — заявил Порошенко.

По мнению Порошенко, украинский язык занял утраченные позиции и они «сильны как никогда». Президент отметил, что прекратилось многолетнее унижение украинской культуры.

Напомним, в октябре 2018 года Порошенко стал объектом насмешек пользователей Сети из-за того, что похвастался 8 местом украинского языка в рейтинге популярности языков жителей Европы. Первое место осталось за русским языком.

26 сентября Совет Европы опубликовал рейтинг самых популярных языков в Европе. На первом месте оказался русский язык, на втором — немецкий, третьим стал французский, четвертым — английский, - напоминают Известия.

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