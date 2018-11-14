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Порошенко тайно расколол УПЦ

14 Ноября 2018 в 17:35
Порошенко тайно расколол УПЦ

Украинская православная церковь фактически раскололась после тайной встречи Петра Порошенко с некоторыми епископами УПЦ. Накануне президент не пришёл на объявленную встречу с иерархами в Киево-Печерской лавре. Там собор Украинской православной церкви принял решение о приостановлении евхаристического общение с Константинополем и запретил архиереям встречаться с Порошенко.

На тайную встречу пришли три иерарха УПЦ из 89. Как сообщает «Коммерсант», это митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко), архиепископ Новокаховский и Генический Филарет, а также митрополит Винницкий и Барский Симеон. Причём у последнего были доверенности на участие во встрече от 15 владык. Как сообщил пресс-секретарь Порошенко, президент рассказал на встрече о своих переговорах со Вселенским патриархом Варфоломеем и о готовности Константинополя способствовать проведению объединительного собора, отмечает  RT. Эта встреча прошла наперекор воле главы УПЦ митрополита Онуфрия. Трое раскольников обвинили руководство Украинской православной церкви в давлении при принятии решения.

21 ноября на Украине должен состояться собор новообразованной Православной поместной церкви Украины.

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков в эфире НСН предсказал провал раскольнической мисси на Украине.


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