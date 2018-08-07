Порошенко созывает СНБО для противодействия «российскому вмешательству» в выборы

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что соберет Совет нацбезопасности и обороны страны для того, чтобы обсудить противодействие возможному вмешательству России в выборы президента. Об этом украинский лидер написал на своей странице в Facebook. В сообщении политик заявил, что Украина при поддержке «международных партнеров» должна оказать противодействие вызовам «демократическому волеизъявлению», передает РЕН ТВ.

Украина будет выбирать нового президента в 2019 году. Тогда же пройдет выборы в Верховную раду, сообщает RT.

В апреле Петр Порошенко сообщал, что Россия может попытаться вмешаться в выборы на Украине в 2019 году.