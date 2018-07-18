Порошенко сообщил о решении ЕС ввести персональные санкции из-за Крымского моста

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о том, что Евросоюз принял решение ввести персональные санкции в отношении шести человек из-за строительства Крымского моста. На своей странице в фейсбуке Порошенко назвал это «хорошими новостями из Брюсселя». Он также отметил, что решение было принято благодаря договоренностям, достигнутым на саммите Украина-ЕС, передает RT.

Движение по Крымскому мосту открылось 16 мая.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что из-за строительства Крымского моста страна потеряла как минимум 500 миллионов гривен. По его словам, сооружение ограничивает проходимость судов в порты Бердянска и Мариуполя.