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Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики

4 Апреля 2019 в 16:16
Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики

Петр Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики, как того ранее потребовал его соперник по президентской гонке Владимир Зеленский. Об этом сообщает «112 Украина», ссылаясь на заявление внештатного советника действующего президента Украины Олега Медведева.

Медведев подчеркнул, что завтра в девять часов утра Петр Порошенко ждёт Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона «Олимпийский» в Киеве – эту площадку для проведения дебатов ранее выбрал соперник действующего президента Украины. Там Порошенко собирается сдать все необходимые анализы, в том числе, на предмет употребления запрещённых веществ и алкоголя.

Как напоминает Ura.ru, ранее Владимир Зеленский позвал действующего главу Украины на дебаты. Местом встречи он предложил выбрать 70-тысячный стадион «Олимпийский». Порошенко принял «вызов» своего соперника по президентской гонке. На «ринг» политики могут выйти 19 апреля, отмечает «Свободная пресса».

Ранее НСН сообщала, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в первом туре выборов получил 30,24% голосов, действующего президента страны Петра Порошенко поддержали 15,95% избирателей. Об этом свидетельствуют предварительные официальные данные ЦИК Украины после обработки всех протоколов. Окончательные официальные данные должны быть объявлены до 10 апреля.

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