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Порошенко согласился сажать россиян за нарушение границы

7 Ноября 2018 в 14:34
Порошенко согласился сажать россиян за нарушение границы

Президент Украины Петр Порошенко утвердил закон об уголовной ответственности для граждан Российской Федерации за незаконное пересечение границы. Об этом сообщает портал Верховной рады. Перед этим за данный закон проголосовал украинский парламент.

Нарушение границы, согласно документу, влечёт наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, отмечает RT. Повторный аналогичный проступок или нарушение границы в сотаве организованной группы будет наказываться заключением на срок до пяти лет, а за такое же нарушение с применением оружия - до восьми.

Пётр Порошенко также заявил, что Запад введёт против России новые ограничительные меры после выборов глав Донецкой и Луганской народных республик, сообщает  «Свободная пресса». Голосование в самопровозглашенных республиках состоится 11 ноября.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил в эфире НСН, что Порошенко обманывает украинцев ради антироссийских санкций.


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