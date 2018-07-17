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Порошенко согласился на выборы в Донбассе при условии вывода российских войск

17 Июля 2018 в 10:47
Порошенко согласился на выборы в Донбассе при условии вывода российских войск

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что выборы в Донбассе пройдут после того, как эту территорию покинут российские войска. В эфире ICTV украинский лидер как только с этой территории будут выведены войска и техника, начнется подготовка к выборам, в ходе которых Киев начнет переговоры с избранными представителями местных жителей. По словам Порошенко, это одно из условий Минских соглашений по урегулированию конфликта, передает РЕН ТВ.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ранее уже заявлял, что для установления мира на юго-востоке страны там необходимо провести выборы, пишут «Известия».

Россия не раз заявляла, что не является участником конфликта на Украине и заинтересована, чтобы политический и экономический кризисы в этом стане были преодолены.

 

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