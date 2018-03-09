Порошенко рассказал о подготовке Рубаном массовых терактов

Задержанный в Донбассе глава Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан готовил массовые теракты на территории Украины с целью дестабилизировать общество. Об этом заявил 9 марта президент страны Петр Порошенко на встрече с председателем СБУ Василием Грицаком.

Порошенко попросил Грицака взять расследование по делу Рубана под личный контроль. Также украинский лидер заверил, что Рубану «не удастся откупиться».

«Хочу подчеркнуть, что речь идет не о перевозчике. Вы получите абсолютно неопровержимые доказательства, какие масштабные террористические акты готовились в Украине и какая для этого была задействована сеть», — добавил Порошенко, слова которого приводит Газета.ру

Ранее суд Киева вынес постановление о задержании Владимира Рубана, которого обвинили в подготовке покушения на Петра Порошенко после обнаружения в его машине оружия, на два месяца.