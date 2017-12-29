Порошенко рассказал, когда начнёт закупать российский газ

Киев готов покупать российский газ. Однако для этого он должен быть дешёвым. С таким заявлением 28 декабря выступил президент Украины Пётр Порошенко.

«Если он будет дешевый и честный, не коррупционный – пожалуйста», - сказал Порошенко.

В то же время глава Украины назвал страну энергетически независимой, сообщает «Русская планета» . Как подчеркнул Порошенко, закупки российского газа помогут снизить тарифы на электроэнергию для населения.

Напомним, закупка «голубого топлива» из России прекратилась в ноябре 2015 года.