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Порошенко рассказал, когда начнёт закупать российский газ

29 Декабря 2017 в 10:19
Порошенко рассказал, когда начнёт закупать российский газ

Киев готов покупать российский газ. Однако для этого он должен быть дешёвым. С таким заявлением 28 декабря выступил президент Украины Пётр Порошенко.

«Если он будет дешевый и честный, не коррупционный – пожалуйста», - сказал Порошенко.

В то же время глава Украины назвал страну энергетически независимой, сообщает «Русская планета». Как подчеркнул Порошенко, закупки российского газа помогут снизить тарифы на электроэнергию для населения.

Напомним, закупка «голубого топлива» из России прекратилась в ноябре 2015 года.

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