Воскресенье
04 марта
USD 56.66
EUR 69.47
Горячие новости

Порошенко рассказал, как Украина покрыла дефицит газа

3 Марта 2018 в 13:10
Порошенко рассказал, как Украина покрыла дефицит газа

Критическая ситуация с нехваткой газа на Украине уже пройдена, дефицит голубого топлива покрыт за счет поставок из Европы. Об этом в субботу, 3 марта сообщил президент страны Петр Порошенко.

«По состоянию на сегодняшнее утро мы имеем резкое увеличение поставок газа из Европейского Союза: поставки газа из Польши, поставки газа из Словакии, поставки газа из Венгрии. И весь дефицит по состоянию на 10.20 полностью покрыт», — сказал Порошенко, слова которого приводят местные СМИ.

Ранее «Газпром» заявил о расторжении газовых контрактов с Украиной. Причиной стало «ассиметричное решение», вынесенное в конце 2017 года Стокгольмским арбитражем. В «Нафтогазе» в свою очередь сообщили, что пока не получали от российской корпорации никаких документов, пишет Газета.ру

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.