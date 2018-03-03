Порошенко рассказал, как Украина покрыла дефицит газа

Критическая ситуация с нехваткой газа на Украине уже пройдена, дефицит голубого топлива покрыт за счет поставок из Европы. Об этом в субботу, 3 марта сообщил президент страны Петр Порошенко.

«По состоянию на сегодняшнее утро мы имеем резкое увеличение поставок газа из Европейского Союза: поставки газа из Польши, поставки газа из Словакии, поставки газа из Венгрии. И весь дефицит по состоянию на 10.20 полностью покрыт», — сказал Порошенко, слова которого приводят местные СМИ.

Ранее «Газпром» заявил о расторжении газовых контрактов с Украиной. Причиной стало «ассиметричное решение», вынесенное в конце 2017 года Стокгольмским арбитражем. В «Нафтогазе» в свою очередь сообщили, что пока не получали от российской корпорации никаких документов, пишет Газета.ру