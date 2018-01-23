Порошенко рассказал, как «сапог украинского оккупанта» топчет Донбасс и Крым

Президент Украины Пётр Порошенко оговорился, заявив, что землю Крыма, Донетчины и Луганщины топчет «сапог украинского оккупанта». С такими словами он «поздравил» страну с Днём соборности, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня» .

«И радостный праздник Дня соборности будет для украинцев с горьким привкусом, пока сапог украинского оккупанта... российского оккупанта топчет нашу украинскую суверенную землю Крыма, Севастополя, Донетчины и Луганщины», - цитирует слова Порошенко Ura.ru .

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявил, что «Порошенко знает, о чём говорит», пишут Дни.ру .