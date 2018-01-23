Вторник
23 января
USD 56.63
EUR 69.27
Горячие новости

Порошенко рассказал, как «сапог украинского оккупанта» топчет Донбасс и Крым

23 Января 2018 в 10:16
Порошенко рассказал, как «сапог украинского оккупанта» топчет Донбасс и Крым

Президент Украины Пётр Порошенко оговорился, заявив, что землю Крыма, Донетчины и Луганщины топчет «сапог украинского оккупанта». С такими словами он «поздравил» страну с Днём соборности, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

«И радостный праздник Дня соборности будет для украинцев с горьким привкусом, пока сапог украинского оккупанта... российского оккупанта топчет нашу украинскую суверенную землю Крыма, Севастополя, Донетчины и Луганщины», - цитирует слова Порошенко Ura.ru.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявил, что «Порошенко знает, о чём говорит», пишут Дни.ру.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.