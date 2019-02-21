Порошенко пророчит катастрофу на Донбассе

Президент Украины Пётр Порошенко в ходе дебатов на Генеральной ассамблее ООН допустил возможность техногенной катастрофы в Донбассе, сообщает RT.
«Возле контактной линии существует ряд потенциально опасных объектов, которые из-за регулярных обстрелов... могут стать эпицентром экологической и техногенной катастрофы», — заявил Порошенко.
Ранее в ЛНР заявили о планах ВСУ взорвать шлюзы водохранилища в Донбассе. Представители оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики потребовали, чтобы международные правозащитные организации обратили внимание на последствия возможных терактов на подобных объектах. Это может повлечь за собой большое количество жертв среди мирного населения, а также экологическую и гуманитарную катастрофу на всей территории республики, отмечают официальные представители ЛНР.
Советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник сообщил НСН, что в 1985 году из-за несанкционированного спуска воды в Мироновском водохранилище был подтоплен Луганск. В отдельных кварталах города вода поднялась на 2 метра, залив большое количество домов и предприятий. По мнению Мирошника, украинские спецслужбы могли заминировать множество опасных объектов.
«Возле контактной линии существует ряд потенциально опасных объектов, которые из-за регулярных обстрелов... могут стать эпицентром экологической и техногенной катастрофы», — заявил Порошенко.
Ранее в ЛНР заявили о планах ВСУ взорвать шлюзы водохранилища в Донбассе. Представители оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики потребовали, чтобы международные правозащитные организации обратили внимание на последствия возможных терактов на подобных объектах. Это может повлечь за собой большое количество жертв среди мирного населения, а также экологическую и гуманитарную катастрофу на всей территории республики, отмечают официальные представители ЛНР.
Советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник сообщил НСН, что в 1985 году из-за несанкционированного спуска воды в Мироновском водохранилище был подтоплен Луганск. В отдельных кварталах города вода поднялась на 2 метра, залив большое количество домов и предприятий. По мнению Мирошника, украинские спецслужбы могли заминировать множество опасных объектов.