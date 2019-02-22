Порошенко причислил автора «Чёрного квадрата» к украинским художникам

Президент Украины Петр Порошенко назвал художника Казимира Малевича «великим художником украинского авангарда». Украинский лидер на своей странице в Facebook решил поделить впечатлениями от просмотра документального фильма «Малевич», снятого к 140-летию художника. В посте Порошенко уверяет, что этот украинский художник.

«Сегодня <…> побывали на премьере документального фильма «Малевич». Спасибо всем, кто работал над созданием этой ленты, которая возвращает имя великого художника украинского авангарда в национальную историю и культурное наследие», –– цитирует «Свободная пресса» Порошенко.

Автор «Черного квадрата», российский и советский художник польского происхождения Казимир Малевич родился в 1879 году в Киеве, в Российской Империи, сообщает Ura.ru. Он стал одним из самых ярких представителей авангардизма и является основоположником супрематизма.