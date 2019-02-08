Порошенко предложили поучаствовать в «Евровидении»

Участником от России на «Евровидении»-2019 станет певец Сергей Лазарев. Несмотря на приближение конкурса, Украина всё ещё не определилась со своим участником. И пока в Киеве думают, российский блогер, член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян в шутку предложил выступить в роли голоса страны действующему президенту Украины Петру Порошенко, пишет РИА ФАН. По его словам,

«На мой взгляд, после томос-тура Пётр Алексеевич несколько приуныл. Тогда он буквально чувствовал себя рок-звездой, словно в его руках не томос, а электрогитара. В общем, по всему видно, что его душа требует продолжения банкета», — заметил Манукян.

Также он отметил, что шансов на победу в президентских выборах у Порошенко не так много, поэтому в ближайшем будущем у него появится время для творчества.

Напомним, ранее в эфире НСН музыкальный критик Сергей Соседов оценил выбор Сергея Лазарева на роль представителя России на музыкальном соревновании.