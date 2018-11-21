Петр Порошенко предложил переименовать Днепропетровскую область в Днепровскую. Как пишет ТАСС, соответствующий законопроект президент Украины внёс в Раду. Он отметил, что на карте страны «не может быть места для Петровского».

Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Документ подразумевает запрет пропаганду советской символики. В частности, он предусматривает переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Два года назад в рамках закона названия поменяли более 70-ти населенных пункта в Донбассе. Также было принято решение о переименовании Днепропетровска в Днепр.