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Порошенко пожаловался шведам на «газовый шантаж» России

5 Марта 2018 в 19:47
Порошенко пожаловался шведам на «газовый шантаж» России

Президент Украины Пётр Порошенко обвинил Россию в «газовом шантаже», пишет «Интерфакс». Также он выразил надежду, что поддержку Киеву в этой ситуации окажут страны Северной Европы. Об этом он заявил в ходе встречи с министром обороны Швеции Петером Хульквистом.

«Я очень надеюсь, что страны северной Европы — Швеция, Финляндия, Дания — сыграют очень важную роль для того, чтобы не дать Российской Федерации использовать инструменты газового шантажа против Европейского Союза и Украины», — сказал Порошенко.

Помимо этого украинский лидер призвал европейские страны обдумать, насколько обосновано строительство «Северного потока – 2». По его словам, оно монополизирует поставки газа в ЕС со стороны России, а также нарушает принципы диверсификации.

Напомним, что газовый конфликт начался после того, как российский «Газпром» заявил о расторжении контрактов по поставке и транзиту газа с украинским «Нафтогазом». Решение было принято после того, как арбитражный суд обязал российскую компанию выплатить компенсацию Киеву за недопоставку газа.

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