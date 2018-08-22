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Порошенко пожаловался на поддержку Путина среди украинских политиков

22 Августа 2018 в 15:55
Порошенко пожаловался на поддержку Путина среди украинских политиков

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его шокирует количество поддерживающих российского президента в украинской политике, сообщают «РИА Новости».

По словам лидера Незалежной, украинские политики, ослепленные внутренней борьбой, пытаются переложить ответственность за конфликт в Донбассе на Киев, тем самым невольно повторяя тезисы Кремля, отмечает RT.

Порошенко добавил, что украинские власти никогда не примут предложения России по достижению мира в Донбассе. Президент Украины уверен, что «ключ от мира» в регионе находится в Москве, а не в США или Евросоюзе.

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