Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его шокирует количество поддерживающих российского президента в украинской политике, сообщают «РИА Новости».

По словам лидера Незалежной, украинские политики, ослепленные внутренней борьбой, пытаются переложить ответственность за конфликт в Донбассе на Киев, тем самым невольно повторяя тезисы Кремля, отмечает RT.

Порошенко добавил, что украинские власти никогда не примут предложения России по достижению мира в Донбассе. Президент Украины уверен, что «ключ от мира» в регионе находится в Москве, а не в США или Евросоюзе.