Порошенко пожаловался Эрдогану на агрессию России

Президент Украины Пётр Порошенко попросил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана поднять тему инцидента в Керченском проливе на саммите G20, который пройдет 30 ноября-1 декабря в Аргентине.

В телефонном разговоре Порошенко отметил, что на «дерзкий акт агрессии» со стороны России Украина ответила введением военного положения, отмечает RT.

«Договорились, что Реджеп Тайип Эрдоган поднимет украинский вопрос на саммите G20», — цитирует Ura.ru Порошенко.

Ранее американские СМИ рассказали, чем инцидент в Керченском проливе, произошедший 25 ноября, выгоден Украине, сообщает НСН.

