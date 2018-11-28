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Порошенко пожаловался Эрдогану на агрессию России

28 Ноября 2018 в 15:46
Порошенко пожаловался Эрдогану на агрессию России

Президент Украины Пётр Порошенко попросил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана поднять тему инцидента в Керченском проливе на саммите G20, который пройдет 30 ноября-1 декабря в Аргентине.

В телефонном разговоре Порошенко отметил, что на «дерзкий акт агрессии» со стороны России Украина ответила введением военного положения, отмечает RT.

«Договорились, что Реджеп Тайип Эрдоган поднимет украинский вопрос на саммите G20», — цитирует Ura.ru Порошенко.

Ранее американские СМИ рассказали, чем инцидент в Керченском проливе, произошедший 25 ноября, выгоден Украине, сообщает НСН. 

 

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