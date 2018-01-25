Порошенко потребовал от журналистки в Давосе снять вышиванку

Президент Украины Пётр Порошенко отказался отвечать на вопрос на русском языке в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. Он также потребовал от неё снять вышиванку. Так, журналистка спросила у украинского лидера, зачем был принят закон о войне.

На что Порошенко заявил, что ответит только в том случае, если вопрос прозвучит на украинском. Когда журналистка уточнила, что глава Незалежной понимает русский, он сказал, что отвечает только на украинском, сообщает ТСН.

Напомним, на прошлой неделе Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Он называет Россию страной-агрессором, а территории Донбасса и Крыма – оккупированными.