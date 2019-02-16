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Порошенко потребовал извинений от российских СМИ, когда его охранник толкнул журналиста РФ

16 Февраля 2019 в 18:47
Порошенко потребовал извинений от российских СМИ, когда его охранник толкнул журналиста РФ

Президент Украины Пётр Порошенко отказался беседовать с российскими журналистами. Украинский лидер потребовал от представителей СМИ России «извиниться перед Украиной».

Инцидент произошёл на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Журналисты телеканала «Россия- 1» обратились к президенту Украины Петру Порошенко, но он проигнорировал общение.

«Российским телеканалам мы интервью не даём, пока вы не извинитесь перед Украиной», - заявил Порошенко.

При этом охранник президента Украины попытался оттолкнуть российского журналиста, придерживая его за руку.

В рамках Мюнхенской конференции Порошенко провел встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и обсудил с ней «российскую агрессию», пишет RT.

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