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Порошенко поручил подготовить новую резолюцию по статусу Крыма

9 Августа 2018 в 11:17
Порошенко поручил подготовить новую резолюцию по статусу Крыма

Президент Украины Петр Порошенко дал поручение дипломатам подготовить новую резолюцию по Крыму. Планируется, что ее представят на очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом украинский лидер сообщил в Facebook. Он отметил, что новый документ должен «остановить любые спекуляции относительно статуса Крыма», передает RT.

В 2017 года Генассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека в Крыму.

Москва неоднократно заявляла, что Крым стал российской территорией на основании проведенного в 2014 году референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.   

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