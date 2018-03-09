Порошенко поприветствовал решение ЕК о выделении Украине миллиарда евро

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал решение Европейской комиссии о предоставлении макрофинансовой помощи. В рамках программы Украине будет выделена поддержка для развития реформ и экономического роста.По словам Порошенко, решение Еврокомиссии является частью пакета последних договоренностей лидерами Евросоюза.Напомним, ранее стало известно, что ЕК одобрила выделение миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине.