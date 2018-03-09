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Порошенко поприветствовал решение ЕК о выделении Украине миллиарда евро

9 Марта 2018 в 20:15
Порошенко поприветствовал решение ЕК о выделении Украине миллиарда евро
Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал решение Европейской комиссии о предоставлении макрофинансовой помощи. В рамках программы Украине будет выделена поддержка для развития реформ и экономического роста.
По словам Порошенко, решение Еврокомиссии является частью пакета последних договоренностей  лидерами Евросоюза. 
Напомним, ранее стало известно, что ЕК одобрила выделение миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине.
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