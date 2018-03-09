Порошенко поприветствовал решение ЕК о выделении Украине миллиарда евро
9 Марта 2018 в 20:15
Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал решение Европейской комиссии о предоставлении макрофинансовой помощи. В рамках программы Украине будет выделена поддержка для развития реформ и экономического роста.
По словам Порошенко, решение Еврокомиссии является частью пакета последних договоренностей лидерами Евросоюза.
Напомним, ранее стало известно, что ЕК одобрила выделение миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине.
(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.
Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.